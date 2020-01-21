Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! 18-19 Ocak AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

sınav soruları ve cevapları açıklandı! 18-19 Ocak AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri 18-19 Ocak’ta gerçekleştirilen sınavın ardından sınav soruları ve cevapları ile doğru, yanlışlarını kontrol etmek için bekleyişe geçti. Ayrıca ‘ ne zaman açıklanacak’ sorusunun cevabı da merakla araştırılmaya başladı. Bir önceki sınavda sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması adayları da bu yönde bir beklentiye soktu. Bugün Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuruda ve cevaplarının açıklandığı belirtildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:03 ABONE OL
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! 18-19 Ocak AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Final sınavının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı merak konusu olurken, doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar ve cevaplarının da yayınlanmasını bekleniyor. Anadolu Üniversitesi E Kampüs ile sınav soruları ve cevap anahtarını yayınlandığı an görüntüleyebileceksiniz. Peki, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Güz Dönemi Final sınavları geride kaldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgiler araştırmaya devam ediyor.

İşte AÖF sınav soruları ve sonuçları ile ilgili tüm detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı! 18-19 Ocak AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN