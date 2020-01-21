Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgula!

2020/3 Çevre ve tercih sonuçları açıklandı! Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgula!

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020/3 Çevre ve tercih sonuçları açıklandı. ’nin son dakika duyurusunda yer alan Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgulanmaya başlandı. Devlet memuru olmak isteyen on binlerce aday yerleştirme sonuçlarını öğrenmek istiyor. Sınav sonuçlarına kavuşan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Peki KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:15 ABONE OL
KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgula!

ÖSYM son dakika duyurusuna göre KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Edinilen bilgiye göre ise Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Haberimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020/3 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 8-15 Ocak tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin üzerinden geçen 5 günlük sürenin ardından KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

KPSS 2020/3 tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN