KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgula!

ÖSYM son dakika duyurusuna göre KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Edinilen bilgiye göre ise Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Haberimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020/3 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 8-15 Ocak tarihleri arasında alınan tercih işlemlerinin üzerinden geçen 5 günlük sürenin ardından KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

KPSS 2020/3 tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.