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ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

için heyecan dorukta! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen dönem sonu (final) oturumlarına katılım gösteren öğrenciler, sonuçları beklemeye koyuldu. Bu bağlamda, '2020 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz gün soru ve cevapların erişime açılması da adayları için beklentiye soktu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sonuçları sorgulama hakkındaki detaylara sizler için yer verdik.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:04 ABONE OL
AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerindeki oturumlarla sona erdi. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o günden bu yana '2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların beklentilerini bir hayli arttırdı. Peki, 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorgulama sayfası ile beraber bütün detayları sizler için derledik.

18-19 OCAK AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından, AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları sorgulama ekranı
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