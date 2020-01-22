İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile 2020 İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuç tarihi belirlenmiş ve adaylar ile paylaşılmıştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan 700 kişilik alım için binlerce vatandaş bu sınava katılım sağlamıştı. Peki, Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları belirlenen tarihlerde adayların erişimine açılıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…