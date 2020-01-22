Öğrenciler okumada zorlanıyor

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MiEğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçen 'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın pilot çalışma sonuç raporu açıklandı. Rapora göre, öğrencilerin en başarılı olduğu dil becerisi konuşma oldu. Ancak okuma ve yazma becerileri düşük çıktı. Pilot çalışmaya 15 ilden bin 500'den fazla 7'nci sınıf öğrencisi katıldı. Uygulamada 4 alt test uygulandı ve öğrencilere 130 dakika cevaplama süresi verildi. Dinleme ve okuma testleri çoktan seçmeli sorulardan oluşturuldu. Uygulamaya katılan öğrencilerin yüzde 0.05'i okuma testindeki 20 sorunun tümünü doğru cevaplayabildi. Yazma testinde öğrencilerden cümle ve paragraf düzeyinde metinler yazması istendi. 4 soru yöneltildi. Öğrencilerin her iki türden alabileceği en yüksek ham puan 36 olarak belirlendi. Öğrencilerin yalnızca 5.36'sı 31 ile 36 arasında puan aldı. Çalışmada öğrencilerin cinsiyetine göre dil becerisi puanlarının değişimleri de incelendi. Kız öğrencileri tüm dil becerilerinde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.