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Okullara danışmanlık hizmeti

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Türk Eğitim Derneği (TED) Türkiye'de ilk olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Kurum özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullara akreditasyon ve danışmanlık yapacak. Akreditasyon sürecinde, halen faaliyet gösteren bir özel okul, gerekli şartları taşıması ve geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okulu olarak faaliyetlerine devam edebilecek. Bir okulun akreditasyon sürecine kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya uygun olması gerekiyor. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu "TED'in tecrübesinden, nitelikli eğitim sisteminden yararlanma fırsatı sunmak için isteyen özel okullara bir akreditasyon ve danışmanlık süreci başlatıyoruz" dedi.
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Okullara danışmanlık hizmeti
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