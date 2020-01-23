EKYS müdür ve müdür yardımcılığı sınavı için başvuru işlemleri! EYKS başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar için düzenlenecek olan EKYS başvuruları başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 22 Ocak Çarşamba günü itibariyle başlamış olup başvurular elektronik ortamda yapılacak. ÖSYM aracılığı ile ya da bireysel olarak internet aracılığıyla alınacak olan başvurular için heyecan dorukta. Sınava girecek olan adaylar bankalara 200 TL ücret yatıracak. Buna göre; EKYS müdür ve müdür yardımcılığı sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 EKYS sınavı!

EKYS BAŞVURU SÜRECİ!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak olan müdür ve müdür yardımcısı belirleme amacıyla gerçekleştirilecek EKYS başvurusu için süreç başladı.

Sınava başvurular, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tamamlanacak.

SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sınav merkezleri şu şekilde olacak;

010-----Adana

030-----Afyonkarahisar

062-----Ankara - Çankaya

070-----Antalya

090-----Aydın

100-----Balıkesir

140-----Bolu

160-----Bursa

170-----Çanakkale

190-----Çorum

200-----Denizli

210-----Diyarbakır

220-----Edirne

230-----Elâzığ

240-----Erzincan

250-----Erzurum

260-----Eskişehir

270-----Gaziantep

310-----Hatay

320-----Isparta

330-----Mersin

341-----İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343-----İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344-----İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

352-----İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360-----Kars

380-----Kayseri

400-----Kırşehir

410-----Kocaeli

420-----Konya

430-----Kütahya

440-----Malatya

450-----Manisa

460-----Kahramanmaraş

470-----Mardin

480-----Muğla

490-----Muş

510-----Niğde

520-----Ordu

530-----Rize

540-----Sakarya

550-----Samsun

580-----Sivas

590-----Tekirdağ

600-----Tokat

610-----Trabzon

630-----Şanlıurfa

650-----Van

670-----Zonguldak

710-----Kırıkkale

720-----Batman

780-----Karabük

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 15 Mart 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

ÖSYM adına bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatırılacak.