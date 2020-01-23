EKYS müdür ve müdür yardımcılığı sınavı için başvuru işlemleri! EYKS başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar için düzenlenecek olan EKYS başvuruları başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 22 Ocak Çarşamba günü itibariyle başlamış olup başvurular elektronik ortamda yapılacak. ÖSYM aracılığı ile ya da bireysel olarak internet aracılığıyla alınacak olan başvurular için heyecan dorukta. Sınava girecek olan adaylar bankalara 200 TL ücret yatıracak. Buna göre; EKYS müdür ve müdür yardımcılığı sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 EKYS sınavı!
EKYS BAŞVURU SÜRECİ!
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak olan müdür ve müdür yardımcısı belirleme amacıyla gerçekleştirilecek EKYS başvurusu için süreç başladı.
Sınava başvurular, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tamamlanacak.
SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
Sınav merkezleri şu şekilde olacak;
010-----Adana
030-----Afyonkarahisar
062-----Ankara - Çankaya
070-----Antalya
090-----Aydın
100-----Balıkesir
140-----Bolu
160-----Bursa
170-----Çanakkale
190-----Çorum
200-----Denizli
210-----Diyarbakır
220-----Edirne
230-----Elâzığ
240-----Erzincan
250-----Erzurum
260-----Eskişehir
270-----Gaziantep
310-----Hatay
320-----Isparta
330-----Mersin
341-----İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343-----İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344-----İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-----İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360-----Kars
380-----Kayseri
400-----Kırşehir
410-----Kocaeli
420-----Konya
430-----Kütahya
440-----Malatya
450-----Manisa
460-----Kahramanmaraş
470-----Mardin
480-----Muğla
490-----Muş
510-----Niğde
520-----Ordu
530-----Rize
540-----Sakarya
550-----Samsun
580-----Sivas
590-----Tekirdağ
600-----Tokat
610-----Trabzon
630-----Şanlıurfa
650-----Van
670-----Zonguldak
710-----Kırıkkale
720-----Batman
780-----Karabük
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav, 15 Mart 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
ÖSYM adına bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatırılacak.