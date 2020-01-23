Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil sömestr ne zaman bitiyor? İşte 2020 MEB takvimi!

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı şu sıralar en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte bir dönemin yoğunluğunu atmak isteyen öğretmenler, öğrenciler ve velileri tatili hem dinlenerek hem de eğlenerek geçirecek. Aynı zamanda öğrenci ve veliler için illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmesi adına "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. 17 Ocak Cuma günü karnelerini alıp sömestr tatiline giren öğrenciler için heyecan dorukta. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? İşte 2020 MEB takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Şu an sömestr tatilinde olan öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Tatillerini diledikleri gibi geçirecek olan öğrenciler ve velileri için ise heyecan dorukta. Konu ile ilgili arama motorlarında araştırma yapanlar için 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

İşte yanıtı!