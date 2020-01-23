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? sömestr ne zaman bitiyor? İşte 2020 takvimi!

"?" sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak edildi. Okulların sömestr tatiline girmesinin ardından bütün bir dönemin yorgunluğunu dinlenerek ya da tatil yaparak geçiren veliler ve öğrenciler tatilin tadını çıkarıyorlar. 17 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler sömestr tatiline girmiş oldular. İllerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşılabilmesi adına öğrenci ve veliler için "aratatil..gov.tr" sitesi de hazırlandı. Öte yandan çalışma takvimi de yoğun ilgi görüyor. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı aranırken aynı zamanda ikinci dönemin başlangıç tarihini araştıranların sayısı da her geçen gün artıyor. Okulların açılması ile ders başı yapacak olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri için heyecan dorukta. İkinci dönem başlangıç tarihinin yaklaşması ile birlikte arama motorlarında okulların ne zaman açılacağına dair araştırma yapanların sayısı da artıyor. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ne zaman bitiyor? İşte 2020 Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi!

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 10:50 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil sömestr ne zaman bitiyor? İşte 2020 MEB takvimi!

"?" sorusunun yanıtı şu sıralar en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte bir dönemin yoğunluğunu atmak isteyen öğretmenler, öğrenciler ve velileri tatili hem dinlenerek hem de eğlenerek geçirecek. Aynı zamanda öğrenci ve veliler için illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmesi adına "aratatil..gov.tr" sitesi de hazırlandı. 17 Ocak Cuma günü karnelerini alıp sömestr tatiline giren öğrenciler için heyecan dorukta. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ne zaman bitiyor? İşte !

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Şu an sömestr tatilinde olan öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Tatillerini diledikleri gibi geçirecek olan öğrenciler ve velileri için ise heyecan dorukta. Konu ile ilgili arama motorlarında araştırma yapanlar için 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

İşte yanıtı!

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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil sömestr ne zaman bitiyor? İşte 2020 MEB takvimi!
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