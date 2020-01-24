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başvuru kılavuzu yayında! 2020 ile işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Engelliler, devlet memuru kadrolarında farklı hizmet sınıfları ve farklı unvanlar itibariyle istihdam edilmektedir. Devletin kamu personelinde çalışmak isteyen adaylar için 2020 başvuruları bugün başladı. 24 Ocak’ta başlayıp 12 Şubat tarihinde sona erecek olan başvurularla birlikte adaylar başvuru yapabilmek için ’nin Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) sayfasına ve kılavuzuna bakmaya başladı. başvurularına ilişkin adaylar arama motorlarında " ÖSYM nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Haberimizde, başvuru kılavuzuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 12:05 ABONE OL
EKPSS başvuru kılavuzu yayında! 2020 ÖSYM ile EKPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar AİS sitesi erişime açıldı. başvuruları 24 Ocak'ta yani bugün başladı. 12 Şubat'ta sona erecek başvurular için adaylar '' 2020 ÖSYM işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar başvuru kılavuzunda yayınlanan bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlayacak ve başvuru ücretlerini ilgili bankalara yatıracak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda yapacak. Buna göre; 2020 ÖSYM nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2020 EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden EKPSS başvuru işlemleri ve başvuru kılavuzuna dair güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

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EKPSS başvuru kılavuzu yayında! 2020 ÖSYM ile EKPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
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