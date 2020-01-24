EKPSS başvuru kılavuzu yayında! 2020 ÖSYM ile EKPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar ÖSYM AİS sitesi erişime açıldı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları 24 Ocak'ta yani bugün başladı. 12 Şubat'ta sona erecek başvurular için adaylar '' 2020 ÖSYM EKPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar başvuru kılavuzunda yayınlanan bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlayacak ve başvuru ücretlerini ilgili bankalara yatıracak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda yapacak. Buna göre; 2020 ÖSYM EKPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2020 EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden EKPSS başvuru işlemleri ve ÖSYM AİS EKPSS başvuru kılavuzuna dair güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;