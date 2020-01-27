AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2020 MEB ile AÖL kayıt yenileme tarihleri!

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Sorusuna yanıt aranıyor. Eğitim hayatlarına açık liseden devam eden öğrenciler 2020 MEB eğitim takvimindeki AÖL kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi 6 Ocak'ta başlamıştı. Bununla birlikte MEB tarafından yapılan açıklamada ilk kayıt için; "Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Ücretini" ödemek zorundadır. Peki AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman? 2020 MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri!