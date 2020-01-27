BİLSEM sözlü sınav yerleri sorgula! 2020 BİLSEM öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan BİLSEM sözlü sınav yerleri ile ilgili açıklamanın ardından Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde eğitim vermek isteyen binlerce öğretmen araştırmalara başladı. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini farkında olmalarını ve kapasitelerini daha da geliştirmeyi amaçlayarak kurulan eğitim kurumlarında öğretmen olarak hizmet vermek isteyen binlerce kişi başvuruda bulundu. Bunun üzerine ise adaylar 2020 BİLSEM sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, BİLSEM sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Nereden sorgulanır? İşte detaylar…

BİLSEM SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Mülakata hak kazanan öğretmenlerin merakla araştırdığı konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde BİLSEM sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak gibi birçok sorunuzun cevabına ulaşabilir. Bir sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ise sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

İşte detaylar…