LGS Ocak ayı örnek soruları 2020 yayında! LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olmasının akabinde Ocak ayı LGS örnek sorular kitapçığı da resmen yayınlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak Ocak ayı LGS örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını bildirildi. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Peki, LGS örnek soruları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

2020 LGS ÖRNEK SORULARI OCAK

Tam bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 Ocak LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak örnek kitapçığa ulaşabilirsiniz...