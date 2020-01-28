AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi ANASİS AÖF kayıt yenileme ekranı burada!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri elektronik ortam üzerinden yani ANASİS ekranından AÖF kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Binlerce kişinin belirli sebepler yüzünden örgün eğitim yerine tercih ettiği açıköğretim bazı kişiler için ise ikinci üniversite fırsatı sunuyor. Bugün itibariyle başlayan işlemler ile ilgili detaylar internet üzerinden araştırılırken sizler için hazırladığımız bu haberimizin devamında ANASİS AÖF kayıt yenileme işleminin adım adım nasıl yapılacağı sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? Açıköğretim üniversitesi kayıtları başladı mı? İşte ANASİS Ekranı ve diğer tüm detaylar…

ANASİS EKRANI: 2020 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından bugün itibariyle başlatılan AÖF kayıt yenileme işlemleri için araştırmalar sürüyor haberimizin devamında adım adım yapılması gereken tüm işlemlere ve AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…