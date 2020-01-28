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başvuruları ne zaman? 2020 ile tarihleri!

() 2020 başvuru tarihleri ’nin resmi sitesinde yayınlandı. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler sınav çalışmalarına hız kazandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan sınavın tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Bilindiği üzere Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. Peki DGS başvuruları ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile tarihleri!

Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:43 ABONE OL
DGS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS başvuru tarihleri!

DGS başvuruları ne zaman? İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar 2020 ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. Dört yıllık fakülte hayali kuran vatandaşlar sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Şimdiden sınav çalışmalarına hız kazandıran adaylar DGS başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gibi bilgilere bakıyor. Zira, iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlayabilmek için DGS sınavında belirli bir puanın üstüne çıkarak başarılı olmaları gerekiyor. 2020 ÖSYM ile DGS başvuru tarihleri! Peki DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS geç başvuru tarihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2020 sınavı 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları 29 Temmuz'da yayınlanacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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