DGS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS başvuru tarihleri!

DGS başvuruları ne zaman? İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar 2020 ÖSYM sınav takvimini araştırıyor. Dört yıllık fakülte hayali kuran vatandaşlar sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Şimdiden sınav çalışmalarına hız kazandıran adaylar DGS başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gibi bilgilere bakıyor. Zira, iki yıllık öğrenimlerini dört yıla tamamlayabilmek için DGS sınavında belirli bir puanın üstüne çıkarak başarılı olmaları gerekiyor. 2020 ÖSYM ile DGS başvuru tarihleri! Peki DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS geç başvuru tarihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2020 sınavı 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları 29 Temmuz'da yayınlanacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.