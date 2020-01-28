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MEB, bölgesinde uygulamaya koydu

(MEB), bölgesinde öğrencilere yönelik veriyor.Yemek ikramının yanı sıra çay ve kahvenin 24 saat sunulduğu okullarda, 18.30-21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amacıyla psikoeğitsel aktiviteler ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:08 ABONE OL
MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu

Bakanlık, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da ihtiyaçların belirlenmesi ve acil müdahale gerektiren durumların tespitine başlarken, depremden etkilenen ailelere de 34 okulda barınma hizmeti sundu.

İLK EĞİTİME BAKAN ZİYA SELÇUK DA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremin ertesi günü, etkilenenlere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek verilirken, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu.

Bakanlık ayrıca depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerle okul temelli müdahale çalışmalarını uygulayarak, aileye yönelik seminerler düzenleyecek ve normalleşmekte güçlük yaşayan çocuklara yönelik ikincil müdahaleler başlatacak.

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MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu
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