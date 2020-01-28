YKS 2020 ne zaman ve hangi tarihte? YKS başvuruları için heyecan dorukta! ÖSYM kılavuz yayınlandı mı?

YKS başvuru tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından her yıl uygulanan üniversiteye geçiş sınavı çerçevesinde milyonlarca öğrenci başvuru yapıyor ve sınava katılım sağlıyor. Özellikle tarihlerin yaklaşmasıyla gündeme gelen konuların başında 2020 YKS sınavı ne zaman? Sorusu geliyor. Konuyla ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde 2020 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabına ve sınav tarihine ulaşabilirsiniz…

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN? BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Bu yıl sınava girmek için tüm hızla hazırlanmaya devam eden öğrenciler heyecanla 2020 YKS sınavı başvuru tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Haberimizin devamından tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…