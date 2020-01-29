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son gün ne zaman? 2020 ile yenileme tarihleri belli oldu

Lisesi ve kayıt yenileme işlemleri hız kazandı. Ocak ayının son dönemlerini yaşadığımız şu günlerde öğrencileri 2020 iş takviminde yayınlanan tarihlerini merak ediyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan okumak zorunda kalanlar için kayıt yenileme işlemleri 6 Ocak tarihinde başlamıştı. Açıktan lise okuyan öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. Peki ne zaman? 2020 MEB ile !

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:54 ABONE OL
Açık lise AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2020 MEB ile AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu

son gün ne zaman? Sorusuna yanıt aranıyor. Eğitim hayatlarına açık liseden devam eden öğrenciler 2020 eğitim takvimindeki yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere Lisesi kayıt yenileme tarihi 6 Ocak'ta başlamıştı. Bununla birlikte MEB tarafından yapılan açıklamada ilk kayıt için; "Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Ücretini" ödemek zorundadır. Peki AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman? 2020 MEB !

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Açık lise AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? 2020 MEB ile AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu
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