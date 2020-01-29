İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde yeni dönem

BUGÜN NELER OLDU

2009'DA temelleri atılan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde yeni bir dönem başladı. Üniversitenin mütevelli heyet başkanlığına finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı geldi. Doğa Sigorta'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Kırmızı sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneleri, eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.