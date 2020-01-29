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? MSÜ 2020 sınavı para yatırma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için başvurular devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların son gününü merak ediyor. Adaylar, 7 Ocak tarihinde başlayan başvurular sonrasında adaylar sınav ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlamış olacak. ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken; sıklıkla araştırılan 2020 MSÜ sınav takvimi de yayınlandı. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki ? MSÜ 2020 sınavı para yatırma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 17:42 ABONE OL
MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ 2020 sınavı para yatırma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

? Sorusuna yanıt aranıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar sınavlara hazırlanırken başvuruların son gününü merak ediyor. için adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi sitesinden gerçekleştiriyor. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek. 7 Ocak tarihinde başlayan başvurularla birlikte kılavuzda yayınlanmış oldu. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki MSÜ başvuruları son gün ne zaman? MSÜ 2020 sınav ücreti ne kadar? Para yatırma işlemi nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? MSÜ PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Haberimizde, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ başvuruları ve para yatırma işlemlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz

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