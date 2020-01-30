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Okullar ne zaman açılacak, uzatıldı mı? MEB duyurdu: Sömestr ne zaman sona eriyor?

Okullar ne zaman açılacak sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. 17 Ocak tarihinde karnelerini alan milyonlarca öğrenci eğitimlerine tam on beş günlük bir ara verdi. Tatilin tadını çıkartan vatandaşlar için aynı zamanda yapılacak olan etkinliklerin bilgisini alabilmeleri adına aratatil.meb.gov.tr sitesi de erişime açıldı. Aynı zamanda ise okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte bitiyor soruları internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. İkinci dönem başlangıç tarihinin yaklaşması ile gündeme gelen bu konu ve 2019-2020 MEB takvimi ile ilgili tüm detaylı bilgiyi haberimizde derledik. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 Tatil ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:15 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? MEB duyurdu: Sömestr ne zaman sona eriyor?

Okulların sömestra girmesinin ardından bütün bir dönemin yorgunluğunu dinlenerek ve diğer döneme hazırlanarak geçiren öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. 17 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler eğitimlerine bir süre ara vermiş oldular. Yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşılabilmesi adına öğrenci ve veliler için "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de MEB tarafından hazırlanarak erişime açıldı. Okulların açılması ile ders başı yapacak olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri için heyecan dorukta. Ocak ayının sonlarına yaklaşılması ile birlikte arama motorlarında okulların ne zaman açılacağına dair araştırma yapanların sayısı da giderek yoğunlaşıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 tatil ne zaman bitiyor sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini almaya başladı. Haberimizin devamından MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine de ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…

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Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? MEB duyurdu: Sömestr ne zaman sona eriyor?
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