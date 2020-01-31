ÖSYM 2020 sınav takvimi: KPSS, YKS, LGS, YÖKDİL, MSÜ, DGS sınavları ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

ÖSYM sınav takvimi binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacağımız şu günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere; LGS, YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde hazırlıyor. Peki; 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 2020 LGS, KPSS, YKS, ALES NE ZAMAN?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. İnternet üzerinden 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınav başvuruları ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında önümüzdeki sene milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınavların başvuru tarihleri ile beraber detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…