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sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 1-2 Şubat saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Fakültesi - Güz Dönemi Bütünleme sınavı bu hafta sonu yapılacak. Eğitim hayatını açık üniversiteden devam ettiren öğrenciler sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. 1- 2 Şubat’ta yurt geneli 104 sınav merkezinde yapılacak olan ATA AÖF bütünleme sınavları başlangıç ve bitiş saati merak ediliyor. Öğrenciler sınava girerken yanlarında mutlaka Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Peki nasıl alınır? bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Giriş Tarihi: 1.2.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 09:07 ABONE OL
ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

sınav giriş belgesi ilgili kurumun resmi sitesinden duyuruldu. Açık üniversiteden eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler bütünleme sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. ATA-AÖF akademik takviminde yer alan bilgiye göre Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar heyecanla başlangıç ve bitiş saatini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere adaylar sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek. Peki Fakültesi nasıl alınır? ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Binlerce öğrencinin katılım göstereceği ATA AÖF bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Haberimizde, 2020 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş belgesine ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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