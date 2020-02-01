ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ATA AÖF sınav giriş belgesi ilgili kurumun resmi sitesinden duyuruldu. Açık üniversiteden eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler bütünleme sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. ATA-AÖF akademik takviminde yer alan bilgiye göre Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar heyecanla başlangıç ve bitiş saatini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere adaylar sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek. Peki Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Binlerce öğrencinin katılım göstereceği ATA AÖF bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Haberimizde, 2020 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş belgesine ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.