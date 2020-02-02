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750 kişi alınacak! İşte başvuru tarihi

Bakanlığı'nca (), 750 ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 16:48 ABONE OL
750 kişi alınacak! İşte başvuru tarihi

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak ve 11 Şubat'ta atamalar yapılacak

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750 kişi alınacak! İşte başvuru tarihi
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