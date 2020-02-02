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Okullar ne zaman açılacak? Okullarda ikinci yarıyıl...

Eğitimde birinci sona ermişti. Milyonlarca öğrenci eğitimin ikinci dönemine hazırlanıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:33 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? Okullarda ikinci yarıyıl...

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci yarıyıl dönemi 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının yarın başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

LGS SINAVI 7 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

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Okullar ne zaman açılacak? Okullarda ikinci yarıyıl...
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