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E-Okul ders programı sorgulama nasıl yapılır? E-Okul VBS giriş ekranı ile ders programı öğrenme

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ilk dönemi tamamladı ve yarıyıl tatiline girdi. Bu tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ikinci döneme başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte ise ders programları merak konusu oldu. Birçok öğrenci e-okul ile ders programı öğrenme işlemi yapmak istiyor. Haberimizde, yeni ders programı belli olan öğrencilerin bilgilere ulaşabileceği e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ders programı sorgulama işlemi ekranı yer almaktadır. İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:34 ABONE OL
E-Okul VBS ders programı sorgulama nasıl yapılır? E-Okul VBS giriş ekranı ile ders programı öğrenme

E-okul VBS ders programı öğrenme işlemi, kolayca gerçekleştirilebiliyor. Okullar pazartesi günü açıldı ve öğrenciler yeni ders programlarını merak ediyor. Peki, e-okul VBS ile ders programı sorgulama işlemi nasıl yapılır? e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. Haberimizde, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı öğrenme sayfasına giriş linkini bulabilirsiniz. İşte e-okul VBS ile ders programı sorgulama adımları…

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya veliler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, resimdeki rakamları yazarak ardından Öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazarak tüm bilgilere erişim sağlayabilir.

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E-Okul VBS ders programı sorgulama nasıl yapılır? E-Okul VBS giriş ekranı ile ders programı öğrenme
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