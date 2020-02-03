E-Okul VBS ders programı sorgulama nasıl yapılır? E-Okul VBS giriş ekranı ile ders programı öğrenme

E-okul VBS ders programı öğrenme işlemi, kolayca gerçekleştirilebiliyor. Okullar pazartesi günü açıldı ve öğrenciler yeni ders programlarını merak ediyor. Peki, e-okul VBS ile ders programı sorgulama işlemi nasıl yapılır? e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. Haberimizde, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı öğrenme sayfasına giriş linkini bulabilirsiniz. İşte e-okul VBS ile ders programı sorgulama adımları…

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya veliler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, resimdeki rakamları yazarak ardından Öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazarak tüm bilgilere erişim sağlayabilir.

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