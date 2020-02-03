YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı 2020 YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM kılavuzu...

YKS sınav ne zaman, hangi tarihte sorusu lise son sınıf öğrencisi veya tekrar üniversite hayali kuran vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin katılım sağladığı üniversite sınavı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Tarih yaklaştıkça heyecanın arttığı sınavın başvuruları ÖSYM ais sayfası üzerinden öğrencilerin TC kimlik ve şifreleri ile giriş yaparak ve belirlenen ücreti ödemesiyle yapılacak. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman? Konuyla ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde 2020 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Gibi tüm sorularınızın cevabına ve sınav tarihine ulaşabilirsiniz…

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? SINAV HANGİ TARİHTE?

Bu yıl sınava girerek hayalindeki üniversiteye girmek isteyen milyonlarca vatandaş heyecanla 2020 YKS sınavı başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizin devamından sınav ücreti gibi merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…