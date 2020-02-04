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ders programı sorgulama nasıl yapılır? E Okul öğrenci giriş ekranı ile ders programı öğren!

Gün içerisinde yoğun olarak öğrenci giriş ekranı ders programı sorgulama ekranı araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ilk dönemi tamamladı ve yarıyıl tatiline girdi. Bu tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ikinci döneme dün sabah itibariyle başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte ise haftalık ders programları merak konusu oldu. Yeni döneme başlayan milyonlarca öğrenci e okul veli bilgilendirme sistemi ile ders programı öğrenme işlemi yapmak üzere sisteme giriş yapıyor. Haberimizde, öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilgilere ulaşabileceği e okul girişi ile sınav sonuçları, dönem ortalaması ve devamsızlık gibi sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:34 ABONE OL
E Okul VBS ders programı sorgulama nasıl yapılır? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile ders programı öğren!

E-okul VBS ders programı öğrenme işlemi, kolayca gerçekleştirilebiliyor. Okullar pazartesi günü açıldı ve öğrenciler yeni ders programlarını merak ediyor. Peki, e-okul VBS ile ders programı sorgulama işlemi nasıl yapılır? e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. Haberimizde, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı öğrenme sayfasına giriş linkini bulabilirsiniz. İşte e-okul VBS ile ders programı sorgulama adımları…

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya veliler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, resimdeki rakamları yazarak ardından Öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazarak tüm bilgilere erişim sağlayabilir.

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E Okul VBS ders programı sorgulama nasıl yapılır? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile ders programı öğren!
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