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alımı başvuruları başladı! başvuru şartları nelerdir?

alımı başvuruları 3 Şubat’tan 7 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek. tarafından belirlenen engelli öğretmen atama takvimine göre başvurular kabul edilecek. Adaylar en fazla 10 tercihte bulunabilecekler. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar ise ‘’Engelli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. 2016 ile 2018 yıllarında lisans düzeyinde yapılan EKPSS’ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak olan alımların ardından 750 kişinin ataması yapılacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra atamalar için heyecanlı bekleyişe girecek. Peki Engelli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:27 ABONE OL
Engelli öğretmen alımı başvuruları başladı! MEB Engelli öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir?

tarafından alımı başvuruları başladı. 2016 ile 2018 yıllarında yapılan lisans düzeyi EKPSS'ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak olan engelli öğretmen atamasında 750 kişi alınacak. Merakla beklenen başvuruların 3 Şubat'ta başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Adaylar başvuru formunda en fazla 10 tercihte bulunabilecekler. Bilindiği üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların girdikleri her iki sınavda daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır. Peki 2020 ile engelli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? başvuru şartları nelerdir?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MEB takvimine göre, Engelli öğretmen ataması için başvurular başladı. Haberimizde, 2020 ve atama şartları hakkında detaylar yer alıyor.

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Engelli öğretmen alımı başvuruları başladı! MEB Engelli öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir?
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