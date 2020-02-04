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takvimi 2020: ? başlayacak?

Sömestr tatilinin ardından 2020 takvimine göre okulların kapanacağı tarih ve tarihleri belli oldu. Bu sene ilk kez uygulamaya konulan ara tatille birlikte geçtiğimiz aylarda 1 haftalık ara tatil veren öğrenciler ardından yeniden okula devam etmişti. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibariyle ise okullarda ders zili çalmaya başladı. Ders başı yapmaya başlayan öğrenciler ikinci ara tatil için yurt içi ve yurt dışı tatil planlarına başladı. Bununla ilgili olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internet üzerinden ? Sorusuna yanıt arıyor. Peki bu sene okullar ne zaman kapanacak? başlayacak, kaç gün olacak? İşte 2020 MEB eğitim takvimi!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:40 ABONE OL
MEB takvimi 2020: Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

? tarafından yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği duyurulmuştu. Yeni düzenlemenin ardından 3 Şubat 2020 tarihinde okullar açıldı. Sömestr tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli tatil planları yapmaya başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından belirlenen çalışma takvimini araştırıyor. Peki başlayacak? takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte detaylar

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MEB takvimi 2020: Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
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