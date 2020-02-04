MEB takvimi 2020: Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği duyurulmuştu. Yeni düzenlemenin ardından 3 Şubat 2020 tarihinde okullar açıldı. Sömestr tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli tatil planları yapmaya başladı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen çalışma takvimini araştırıyor. Peki İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi: Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte detaylar