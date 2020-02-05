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bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

Açık Öğretim Fakültesi bütünlenme sınav sonuçları merak edilmeye başlandı. 'nde açık üniversite okuyan öğrenciler Güz Dönemi sınavlarında başarısız olunca 1 -2 Şubat tarihlerine bütünleme sınavlarına katılmıştı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan okumak zorunda kalan öğrenciler bütünleme sınav soruları ve cevaplara ulaşırken sonuçları sorgulamayı ihmal etmiyor. Bilindiği üzere ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanıyor. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu ise başarı notu belirliyor. Peki ne zaman açıklanacak? 1-2 Şubat 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:38 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

güz yarıyılı bütünleme sınavları sorgulanmaya başlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde açıktan üniversite okuyan öğrenciler güz dönemi sınavlarında başarısız olunca 1-2 Şubat 2020 tarihinde bütünleme sınavlarına girmişti. On binlerce aday '' ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınava katılım gösteren adaylar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav soruları ve cevaplarına kavuştu. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavları açıklanma tarihi ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1-2 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli mi?
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