Engelli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB Engelli öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli öğretmen alımı başvuruları başladı. 2016 ile 2018 yıllarında yapılan lisans düzeyi EKPSS'ye (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak olan engelli öğretmen atamasında 750 kişi alınacak. Merakla beklenen başvuruların 3 Şubat'ta başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Adaylar başvuru formunda en fazla 10 tercihte bulunabilecekler. Bilindiği üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların girdikleri her iki sınavda daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır. Peki 2020 MEB ile engelli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları nelerdir?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MEB takvimine göre, Engelli öğretmen ataması için başvurular başladı. Haberimizde, 2020 Engelli Öğretmen Alımı başvuruları ve atama şartları hakkında detaylar yer alıyor.