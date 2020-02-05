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Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Yeni dönemin başlaması ile beraber binlerce öğrenci Okullar ne oluyor sorularına yanıt aramaya başladı. tarafından yayınlanan 2019-2020 takvimine göre belirlenen bu tarihler için şimdiden geri sayıma başlayan öğrenci ve veliler bu yıl ile başlayan yeni düzenlemeye göre normale göre iki kez daha eğitimlerine mola vermiş olacak. Özellikle son günlerde "Okullar ne zaman yaz tatil oluyor?" şeklindeki araştırmalar yoğunlaştı. Haberimizin devamından 2019-2020 MEB takvimine ve tüm bu tarihlere ulaşabilirsiniz. Peki, Okullar ne zaman yaz tatil oluyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 13:06 ABONE OL
Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Bu yıl MEB tarafından uygulanmaya başlanan düzenleme ile yeni döneme başlayan Okullar ne oluyor? sorusuna yanıt arıyor. Yeni dönemin başlaması ile beraber milyonlarca öğrenci sıralarındaki yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek olan tüm molaların tarihlerini tek tek yayınlamıştı. Haberimizin devamında yer alan bilgilerle ikinci ara tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, Okullar ne zaman yaz tatil oluyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİL OLUYOR? İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Haberimizin devamından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 MEB takvimi ve okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...

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