Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Bu yıl MEB tarafından uygulanmaya başlanan düzenleme ile yeni döneme başlayan Okullar ne zaman yaz tatil oluyor? sorusuna yanıt arıyor. Yeni dönemin başlaması ile beraber milyonlarca öğrenci sıralarındaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek olan tüm molaların tarihlerini tek tek yayınlamıştı. Haberimizin devamında yer alan bilgilerle ikinci ara tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, Okullar ne zaman yaz tatil oluyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİL OLUYOR? İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Haberimizin devamından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 MEB takvimi ve okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...