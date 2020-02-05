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başvuru kılavuzu tarafından yayımlandı! 2020 YKS sınav ücreti ne kadar, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da değerlendirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında merakla beklenilen başvuru kılavuzu tarafından yayımlandı. Böylelikle, iyi bir üniversite hayali ile çalışmalarını sürdüren milyonlarca öğrenci için ' başvuru kılavuzu yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. ÖSYM, yaptığı duyuru ile kılavuz hakkında bilgi verirken 2020 YKS başvuru tarihleri ve ücreti bilgisini de açıkladı. Tam bu noktada, 'YKS başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? İşte, 2020 YKS kılavuzu ile sınav ücreti ve başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:17 ABONE OL
YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2020 YKS sınav ücreti ne kadar, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan son dakika duyurusuna göre, üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS başvuru kılavuzu açıklandı. Hayallerindeki üniversite için çalışmalarını sürdüren milyonlarca öğrenci, 'nin yapmış olduğu bu açıklamayı bekliyordu. Zira, üniversite sınavına katılım gösterebilmek için 2020 kılavuzu büyük önem arz ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırmak ve başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İLE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu kılavuza göre, bu yıl her bir oturum için üniversite sınavı ücreti 70 TL olarak belirlendi. Adaylara, başvuru işlemlerini hangi bankalar aracılığıyla yapacağı da detaylı olarak aktarıldı.

YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile adım adım YKS başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, detaylar;

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YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2020 YKS sınav ücreti ne kadar, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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