YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2020 YKS sınav ücreti ne kadar, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan son dakika duyurusuna göre, üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS başvuru kılavuzu açıklandı. Hayallerindeki üniversite için çalışmalarını sürdüren milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin yapmış olduğu bu açıklamayı bekliyordu. Zira, üniversite sınavına katılım gösterebilmek için 2020 YKS kılavuzu büyük önem arz ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırmak ve başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İLE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu kılavuza göre, bu yıl her bir oturum için üniversite sınavı ücreti 70 TL olarak belirlendi. Adaylara, başvuru işlemlerini hangi bankalar aracılığıyla yapacağı da detaylı olarak aktarıldı.

YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile adım adım YKS başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, detaylar;