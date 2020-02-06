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1 milyon kişi okuryazar oldu

2018’de Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında bugüne kadar 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu. Erdoğan “Hedefimiz yüzde 100 okuryazarlık” dedi

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Eğitim
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
1 milyon kişi okuryazar oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2018'de başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında bugüne kadar okuma yazma öğrenenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Okuryazarlık Seferberliği'nin ikinci yılı etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizlerin okuma yazma konusundaki cesaretinizin ayrı bir önemi var. Halk eğitim merkezlerimiz sanatla ilgili, bilimle ilgili hususlarda da kurslara devam edebileceğiniz bir ortamdır. Neye ihtiyacınız olursa Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun alt yapısında hazırız" diye konuştu.

HEDEF YÜZDE YÜZ OKURYAZARLIK
Emine Erdoğan ise etkinliğe gönderdiği mesajda "2018 yılında başlattığımız seferberlik kapsamında, çeşitli sebeplerle okuma yazma öğrenememiş 1 milyonu aşkın vatandaşımıza ulaşıldığını memnuniyetle öğrendim. Milletimizin kurslara gösterdiği ilgi, takdire şayandır" dedi. Emine Erdoğan mesajında okuryazarlık seferberliğinin ikinci yılı etkinliğinin tüm katılımcılarını sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi. Erdoğan "Haydi Kızlar Okula ile başlayıp, okuryazarlık seferberliği ile devam eden eğitim çalışmalarımızın bundan sonraki hedefi, yüzde yüz okuryazar bir ülke olarak, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik girişimler olacaktır. Kampanyaya katılıp başarı gösteren tüm kursiyerleri tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BU KAMPANYA UMUT OLDU
Ankara Valisi Vasip Şahin ise "Okuma yazma bilmeyen bir insan gözleri görmeyen, kulakları duymayan bir insan kadar engelli sayılıyor artık. Bu kampanyalar okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için umut oldu. Ankara'da 89 bin 800 okumaz yazmaz vatandaşımız bulunmakta. Türkiye'nin en yüksek oranına sahip illerinden birisiyiz. Hedefimiz bu sayıyı mümkünse sıfırlamaktır" diye konuştu.

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