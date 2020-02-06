BİLSEM sınav sonuçları için tarih verildi! 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'nde yeteneklerini geliştirmek üzere eğitim görmek isteyen ilkokul öğrencileri BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 4 Ocak tarihinde yapılan grup tarama testinin ardından öğrencilerin gözü MEB tarafından açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. Ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren kurumun sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM grup tarama testi sonuçları için heyecan dorukta haberimizin devamından sonuçların açıklanacağı tarihe ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...