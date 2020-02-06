İstanbul’daki okullarda koronavirüs önlemi

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki okullarda da bir dizi önlem alındı. Biruni Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Zeytinburnu'da "Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi"ni hayata geçirdi. 100'e yakın okul da nano gümüş teknolojisiyle dezenfekte edildi. Uzmanlar ise soğuk algınlığı olan çocukların iyileşene okula gönderilememesi gerektiği konusunda velileri uyardı.Öğretmenlerin alacağı basit önlemlerle de virüs ve bakterilerinden korunabileceğini anlatan uzmanlar teneffüslerde sınıfların havalandırılması gerektiğini söyledi. En önemli hijyenin ise el yıkama alışkanlığı olduğunu anlatan uzmanlar yine ders aralarında öğrencilerin 2-3 dakika boyunca bol köpüklü sabunla ellerini yıkamaları konusunda öğretmenlerin öncülük etmesi gerektiğini anlattı. Piyasada "antibakteriyel" şeklinde satılan jel ya da ıslak mendillerin hijyen konusunda yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar en etkili temizliğin beyaz sabun olarak bilinen ve bolca köpüren sabunla yapılan el temizliği olduğunu söyledi.Zeytinburnu Kaymakamlığı ve Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Biruni Üniversitesi ilçedeki tüm kademe okullarda toplam 60 bin öğrenci ile 400 hizmetli personele hijyen dersleri verecek. Ümraniye ilçesinde ise son teknolojiyle okullar dezenfekte edildi. Nano gümüş teknolojisi kullanılarak okullar virüslerden ve bakterilerden arındırıldı. Teknolojinin virüsleri 3 ile 6 ay arasında etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

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