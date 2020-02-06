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kalktı mı? MEB açıkladı! Pedagojik formasyon nedir, kalkacak mı?

Öğretmen adaylarının alması gereken eğitim kalktı mı sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi derslerin verildiği bu eğitim programının bir sonraki sene baz alınmayacağının duyurulması ile vatandaşlar internet üzerinden Pedagojik Formasyon kalkıyor mu sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile Pedagojik Formasyon kalktı mı? Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ve Pedagojik Formasyon nedir, kalktı mı şeklindeki sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:12 ABONE OL
Pedagojik formasyon kalktı mı? MEB açıkladı! Pedagojik formasyon nedir, kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen açıklama ile kalktı mı sorusu binlerce öğretmen adayının gündemine geldi. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl baz almayacağız." İfadelerini kullandı. Öğretmen adaylarının Gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersleri aldığı bu eğitim birçok kurum tarafından verilirken gelen bu açıklama oldukça dikkat çekti. Peki, Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon nedir? İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması…

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alan konu ile ilgili tüm detaylar ve yapılan açıklamayı haberimizin devamında bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Pedagojik formasyon kalktı mı? MEB açıkladı! Pedagojik formasyon nedir, kalkacak mı?
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