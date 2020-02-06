Pedagojik formasyon kalktı mı? MEB açıkladı! Pedagojik formasyon nedir, kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen açıklama ile Pedagojik formasyon kalktı mı sorusu binlerce öğretmen adayının gündemine geldi. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl baz almayacağız." İfadelerini kullandı. Öğretmen adaylarının Gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersleri aldığı bu eğitim birçok kurum tarafından verilirken gelen bu açıklama oldukça dikkat çekti. Peki, Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon nedir? İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması…

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alan konu ile ilgili tüm detaylar ve yapılan açıklamayı haberimizin devamında bulabilirsiniz…

İşte detaylar…