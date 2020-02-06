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başvurusu nasıl, nereden yapılır? kılavuzu ile 2020 YKS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında 2020 başvuru kılavuzu tarafından yayımlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek olan öğrenciler, başvuru tarihleri aralığında ilgili işlemlerini tamamlamak zorunda. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzun içerisindeki YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi de önem arz ediyor. Bu noktada, '2020 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?' sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti kaç TL ve nereye yatırılır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile adım adım üniversite sınavı başvuru süreci...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 07:53 ABONE OL
YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? ÖSYM kılavuzu ile 2020 YKS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Bilindiği gibi, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterebilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ LİRA VE NEREYE YATIRILACAK?

Bu noktada, '2020 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Zira, üniversite adayları, katılacakları her oturum için 'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

YKS BAŞVURUSU 2020 NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? ÖSYM kılavuzu ile 2020 YKS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
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