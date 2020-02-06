YKS başvurusu nasıl, nereden yapılır? ÖSYM kılavuzu ile 2020 YKS sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Bilindiği gibi, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterebilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ LİRA VE NEREYE YATIRILACAK?

Bu noktada, '2020 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Zira, üniversite adayları, katılacakları her oturum için ÖSYM'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

YKS BAŞVURUSU 2020 NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.