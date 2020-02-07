AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme dönemi için tarih verdi!

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme dönemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci sistemine giriş yaparak gerçekleştirilecek bu işlemlerin Şubat ayında başlayacağı açıklanan takvim ile beraber duyurulmuştu. Bunun üzerine arama motorlarından "AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin belirli sebepler nedeniyle örgün eğitim yerine tercih ettiği açıköğretim bazı kişiler için ise ikinci üniversite fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri ikinci dönemin başlamasından hemen önce AÖF kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…