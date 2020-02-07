İOKBS 2020 bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? (İOKBS- PYBS) Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayında!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS merak ediliyor. Özellikle sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru şartlarının yoğun olarak araştırıldığı bu sınava milyonlarca öğrenci katılım gösterecek. Beşinci sınıftan itibaren başlayıp hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 11.sınıflara yönelik gerçekleştirilen sınav her yıl düzenli olarak tekrarlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından uygulanacak olan bursluluk sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

İOKBS BURSLULUK SINAV BAŞVURULARI 2020

Haberimizin detaylarından bursluluk sınavı başvuru tarihleri ile başvuru şartlarına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!