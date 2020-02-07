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2020 başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? (İOKBS- PYBS) Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayında!

başvuruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Hem sınav ve başvuru tarihini hem de başvuru şartlarını merak eden adaylar zamanın yaklaşması ile birlikte araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Ortaokul, imam hatip okulları ya da özel eğitim ortaokullarının 5,6,7 ve 8.sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9,10 e 11.sınıflarında öğrenci olanların katılım göstereceği başlıyor. tarafından uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Her yıl düzenli olarak tekrarlanan sınava milyonlarca öğrenci katılım sağlayacak. Buna göre; ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:48 ABONE OL
İOKBS 2020 bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İOKBS- PYBS Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayında!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları merak ediliyor. Özellikle sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru şartlarının yoğun olarak araştırıldığı bu sınava milyonlarca öğrenci katılım gösterecek. Beşinci sınıftan itibaren başlayıp hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 11.sınıflara yönelik gerçekleştirilen sınav her yıl düzenli olarak tekrarlanıyor. tarafından uygulanacak olan ne zaman başlayacak? 2020 nelerdir?

İOKBS BURSLULUK SINAV BAŞVURULARI 2020

Haberimizin detaylarından bursluluk sınavı başvuru tarihleri ile başvuru şartlarına dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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İOKBS 2020 bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? (İOKBS- PYBS) Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayında!
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