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başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? kılavuzu ile 2020 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin başvuru işlemleri tarafından alınmaya devam ediyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek olan milyonlarca öğrenci, başvurusu tarihleri aralığında ilgili işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu yönde, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzun içerisindeki YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi de önem arz ediyor. Durum böyle olunca, '2020 YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman ve sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?' sorularının yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman ve sınav ücreti nereye yatırılır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile adım adım üniversite sınavı başvuru süreci...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:24 ABONE OL
YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile 2020 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı ve başvurular tarafından alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Bilindiği üzere, üniversite adaylarının TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterebilmeleri için başvurusu işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bu doğrultuda, '2020 YKS başvuru sınav ücreti kaç lira ve nereye yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Zira, adaylar, katılacakları her oturum için 'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

2020 YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile 2020 YKS başvuru sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?
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