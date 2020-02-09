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Bu sene ? MEB duyurdu; 2020 ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

15 tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler sorusuna yanıt aramaya başladı. (MEB) çalışma takviminde okulların ne zaman kapanacağı ve ikinci ara tatil tarihi belli oldu. MEB 2020 eğitim takvimini daha önceden kamuoyuna duyurmuştu. Öğrenciler ve veliler okulların kapanma tarihine göre yurt içi ve yurt dışı tatil planlarını ona göre şekillendiriyor. Zira, yeni eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna duyurulmuş Kasım ve Nisan ayında iki ara tatille birlikte yaz tatili biraz kısalmıştı. Peki 2020 MEB takvimine göre Okullar ne zaman kapanacak? 2020 ? İşte okulların kapanacağı tarih ve ikinci ara tatil tarihi!

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:21 ABONE OL
Bu sene okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu; 2020 ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

İkinci döneme giren milyonlarca öğrenci '' ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şuanda ders başı yapan öğrencilerle birlikte veliler yaz tatili için okulların kapanacağı tarihi ve ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2019-2020 (MEB) eğitim öğretim yılında verilecek olan tüm tatil günlerini kamuoyuna duyurmuştu. Peki bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2020 , hangi gün başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2020 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Haberimizde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019- ve okullar ne zaman kapanacak, ikinci ara tatil ne zaman sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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Bu sene okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu; 2020 ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman?
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