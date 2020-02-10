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MSÜ para yatırma ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? AİS aday işlemleri ekranı ile 2020 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek üzere sınava girecek askeri öğrenci adaylarının katılacağı 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurusu için son güne girildi. Adayların 10 Şubat 2020 Pazartesi (bugün) saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Henüz MSÜ başvusunu tamamlayamamış olan adaylar, MSÜ son başvuru tarihi ve saati ne zaman, MSÜ başvurusu nasıl yapılır sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte henüz Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuruda bulunmamış adayların merak ettikleri soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:35 ABONE OL
MSÜ para yatırma ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? AİS ÖSYM aday işlemleri ekranı ile 2020 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ 2020 başvuru tarihleri ve şartlarını içeren kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren, MSÜ başvuruları için yoğun bir ilgi söz konusu. Binlerce aday, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek amacıyla MSÜ 2020 başvurularını tamamlarken henüz başvuru işlemini gerçekleştirmemiş çok sayıda aday bulunuyor. Bu adaylar tarafından merak edilen Aday İşlemleri Sayfası (AİS) aracılığıyla MSÜ başvurusu nasıl yapılır sorusunu detaylı bir şekilde yanıtladık. Haberimizde aynı zamanda MSÜ son başvuru tarihi ile MSÜ 2020 başvuru şartları gibi detaylara da yer verdik.

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

  • Başvuru Süresi: 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)
  • Sınav tarihi: 29 Mart 2020
  • Sınav saati ve süresi: 10.15, 135 dakika
  • Sınav ücreti: 100,00 TL
  • Geç başvuru günü: 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
  • Geç başvuru günü sınav ücreti: 150,00 TL

MSÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR HABERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ…

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MSÜ para yatırma ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? AİS ÖSYM aday işlemleri ekranı ile 2020 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
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