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YKSK 2020 başvurusu nasıl yapılır? başvuru sınav ücreti hangi bankaya ne zaman yatırılacak? İşte başvuru tarihleri

2020 yılında yapılacak olan için kritik süreç devam ediyor. YKS başvuru işlemleri aracılığı ile yapılıyor ve başvuru için bitiş tarihi de yaklaşıyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan yüzbinlerce öğrenci, YKS başvuru tarihleri içerisinde tüm işlemlerini tamamlamak zorunda. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan YKS ücreti, başvuru tarihleri ile merkezleri gibi önemli olan bilgiler de, öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Haberimizde, ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı başvuru sürecine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:36 ABONE OL
YKSK 2020 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru sınav ücreti hangi bankaya ne zaman yatırılacak? İşte başvuru tarihleri

2020 için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı. ile YKS başvuru işlemi yapmak isteyen öğrenciler, izleyecekleri adımları ve TYT AYT YDT için hangi bankaya ne kadar ücret yatıracaklarını araştırıyorlar. Üniversite sınavı olarak da bilinen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı ve başvurular ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Bilindiği üzere, üniversite adaylarının TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterebilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bu doğrultuda, '2020 YKS başvuru sınav ücreti kaç lira ve nereye yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Zira, adaylar, katılacakları her oturum için 'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

2020 YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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YKSK 2020 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru sınav ücreti hangi bankaya ne zaman yatırılacak? İşte başvuru tarihleri
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