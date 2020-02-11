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ATA bütünleme sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri merakla ATA bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde uygulanan sınavlara, vize ve final notları ile derslerinden geçemeyen vatandaşlar katılım sağlamış ve sonuçlar için geri sayıma başlamıştı. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine açıktan üniversite eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sistemlere kendi bilgileri ile giriş yaparak ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2020 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 22:49 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 22:49 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ATA bütünleme sınav sonuçları açıklandı! tarafından düzenlenen sınavlara dönem içinde uygulanan vize ve finallerden geçemeyen öğrenciler katılım sağladı. Birkaç oturum şeklinde gerçekleşen ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları için ise öğrenciler geri sayıma başlamışken beklenen duyuru Atatürk Üniversitesi tarafından duyuruldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ATA AÖF bütünleme sonuçları öğrenme ekranı ve tüm detaylar haberimizde…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

İşte detaylar…

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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