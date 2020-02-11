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bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama ekranı!

bütünleme sınav sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Erzurum Açıköğretim Fakültesi tarafından 1- 2 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi bütünleme sınavına katılım gösteren öğrenciler, sonuçları merak etmeye başladı. Bu bağlamda, ' açıklandı mı?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz gün soru ve cevapların erişime açılmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı ATA AÖF OBS sistemine çevrildi. Peki, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçları sorgulama hakkındaki detaylara haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:36 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapıldı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi açıktan okumak zorunda kalan öğrenciler sınavların ardından ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Adaylar sınav sonuçlarına sadece ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilecek. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların merakını arttırdı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorgulama sayfası ile tüm merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ATA AÖF SONUÇ SORGULA!

Haberimizden, ve sorgulama işlemlerine dair detaylara erişebilirsiniz.

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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