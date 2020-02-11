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ATA bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sorgula!

Fakültesi tarafından Şubat ayının başında gerçekleştirilen güz dönemi bütünleme sınavına katılan öğrenciler arama motorlarında "ATA bütünleme sınav sonuçları" araştırması yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlar için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. Sınavın üzerinden bir hafta sürenin geçmesinin ardından sonuçlar hakkında bilgi edinmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarına devam ederken açıklandı mı sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Buna göre; Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:25 ABONE OL
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF sınav sonuçları sorgula!

Güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan ATA bütünleme sınav sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarını merak eden adayların sayısı giderek arttı. Fakültesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz günlerde soruların ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler kurumun resmi sitesi üzerinde. Buna göre; sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin içeriğinden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgiler edinebilirsiniz.

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF sınav sonuçları sorgula!
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