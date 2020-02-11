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2020 başvuruları için yarın son gün! Online EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ekranı burada

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 24 Ocak tarihinde başlayan başvuru süreci yarın son bulacak. Bu bağlamda ÖSYM sınav takvimine göre başvurularını yarın gün sonuna göre tamamlaması gereken adaylar, üzerinden başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası olan ais.osym.gov.tr adresi ile gerçekleştirilen başvuruların aynı zaman ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla tamamlanması da mümkün. İşte EKPSS başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:06 ABONE OL
EKPSS 2020 başvuruları için yarın son gün! Online EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ekranı burada

26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek için kılavuzda belirtilen başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru sürecinde son saatlere girilirken henüz işlemlerini tamamlamamış adaylar, EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre yarın gün sonuna kadar başvuru işlemini gerçekleştirmesi gereken adaylar için EKPSS başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları bir araya getirdik.

2020 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgilere göre; EKPSS başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. EKPSS sınavı ise 26 Nisan'da organize edilecek. Sınav sonuçları ise 27 Mayıs'ta erişime açılacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM'nin www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

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EKPSS 2020 başvuruları için yarın son gün! Online EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ekranı burada
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