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Engelli öğretmen atama sonuçları 2020 açıklandı! ile engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen 2020 engelli öğretmen atama sonuçları tarafından son dakika olarak açıklandı. Böylelikle, 'Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Bilindiği gibi, 750 kişilik kadroya ilişkin başvurular 3-7 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, engelli öğretmen atama sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Peki, MEB ile 2020 Engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 17:55 ABONE OL
Engelli öğretmen atama sonuçları 2020 açıklandı! MEB ile engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika duyurusuna göre, 2020 engelli öğretmen atama sonuçları erişime açıldı. Böylelikle, gün içerisinde yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan 'Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Bilindiği gibi, 750 kişilik kadro için 3-7 Şubat tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Adaylar da o günden bu yana sonuçlara yönelik araştırmalarını gerçekleştiriyordu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçları, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabiliyor..

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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