Engelli öğretmen atama sonuçları 2020 açıklandı! MEB ile engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika duyurusuna göre, 2020 engelli öğretmen atama sonuçları erişime açıldı. Böylelikle, gün içerisinde yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan 'Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. Bilindiği gibi, 750 kişilik kadro için 3-7 Şubat tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Adaylar da o günden bu yana sonuçlara yönelik araştırmalarını gerçekleştiriyordu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçları, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabiliyor..

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