YKS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? ÖSYM ile 2020 YKS başvuru sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS 2020 için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı. ÖSYM ile YKS başvuru işlemi yapmak isteyen öğrenciler, izleyecekleri adımları ve TYT AYT YDT için hangi bankaya ne kadar ücret yatıracaklarını araştırıyorlar. Üniversite sınavı olarak da bilinen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı ve başvurular ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren YKS sınav ücreti, başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Bilindiği üzere, üniversite adaylarının TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterebilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bu doğrultuda, '2020 YKS başvuru sınav ücreti kaç lira ve nereye yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Zira, adaylar, katılacakları her oturum için ÖSYM'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

2020 YKS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.